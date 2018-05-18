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Uyuşturucu şebekesinin başındaki torbacı, eski astsubay çıktı!

UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNİN BAŞINDAKİ TORBACI, ESKİ ASTSUBAY ÇIKTI!

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 torbacı gözaltına alındı. Torbacılardan birinin daha önce astsubay olarak görev yaptığı ve uyuşturucu yüzünden atıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Uyuşturucu Şebekesinin Başındaki Torbacı, Eski Astsubay Çıktı!(7/10)3

Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacılardan birinin daha önce astsubay olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldığı öğrenildi.

6 AYLIK TAKİP SONRASI 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Denizli'de satmaya çalıştığı iddia edilen 7 kişilik grubu takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucunca polis, geçen çarşamba günü 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler R.D., K.K., H.G. ve İ.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ORDUDAN ATILMIŞ

Şüphelilerden R.D.'nin, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken, aynı suçu işlediği gerekçesiyle ordudan atıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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