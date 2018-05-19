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Uyuşturucu Satıcısı Köpeğini Polisin Üzerine Saldı

UYUŞTURUCU SATICISI KÖPEĞİNİ POLİSİN ÜZERİNE SALDI

Bir uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şahıs pitbull cinsi köpeğini polisin üzerine saldı. Polise saldıran köpek 8 kurşunla öldürüldü.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Uyuşturucu Satıcısı Köpeğini Polisin Üzerine Saldı(10/10)6

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İsmail G.'nin (27) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hele getirilirken, İsmail G. de yakalanarak gözaltına alındı. İsmail G.'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi.

KÖPEK SEKİZ KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün, Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İsmail G., polisleri karşısında görünce pitbull cinsi köpeğinin tasmasını çıkartıp, ekiplere saldırttı. Bir polisi elinden ısıran köpek, diğer polislerin müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak öldürüldü. Bu sırada İsmail G. ise "Vurma oğlumu" diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedinin ardından İsmail G., gözaltına alındı.

POLİSİN ELİNİ ISIRDI

Gözaltına alınan İsmail G.'nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.'nin oğlu olduğu belirtildi. Polisin evdeki aramaları sürerken, köpek tarafından eli ısırılan polis memuru tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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