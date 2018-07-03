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Uyuşturucu Baskını! Tişört Kolilerinden 20 Milyon Tl Değerinde Eroin Çıktı
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Uyuşturucu Baskını! Tişört Kolilerinden 20 Milyon TL Değerinde Eroin Çıktı

UYUŞTURUCU BASKINI! TİŞÖRT KOLİLERİNDEN 20 MİLYON TL DEĞERİNDE EROİN ÇIKTI

İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri, Halkalı'da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde piyasa değeri 20 milyon TL olan 99,5 kilo eroin ele geçirdi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 10:30
Puan Ver : Uyuşturucu Baskını! Tişört Kolilerinden 20 Milyon Tl Değerinde Eroin Çıktı(5/10)1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri Halkalı'da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde piyasa değeri 20 milyon TL olan 99,5 kilo eroin ele geçirdi.

GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Gümrük muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçıları ile ülkenin her noktasında mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Bakanlık merkezden iletilen ve takibi talimatı verilen bir şirkete ait istihbaratı değerlendiren İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli araştırma başlattı. Detaylı araştırma sonucunda şirkete ait ürünlerin İngiltere'ye ihraç edileceği ve işlemlerinin Muratbey Gümrük Müdürlüğünden yapılacağı anlaşıldı.

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLER AŞIRI TEPKİ VERDİ

Eşyayı transit olarak taşıyacak olan iki TIR'ın yeri belirlendi ve gümrük muhafaza memurlarınca ihracat sahasında kontrol altına alındı. Fiziki güvenlik önlemleri alındıktan sonra araçların yanına getirilen narkotik dedektör köpekler Töki, Nitro, Emily, Porsche ve Baron ile arama başlatıldı. Yapılan aramada araçlardan birinde bulunan kolilere köpeklerin aşırı tepki verdiği fark edildi.

PAKETLERDEN 99,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerinde detaylı aramaya geçildi ve içlerinde tişört bulunan kolilerden bir kısmı yırtıldığında yan duvarlarına dışarıdan anlaşılmayacak şekilde şeffaf paketler gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bulunan paketlerden alınan örnekler uyuşturucu test kitine yüklendiğinde ele geçirilen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine yapılan sayım ve tartım sonucunda 198 adet koliye gizlenmiş toplam 99,5 kilo eroin ele geçirildi.

20 MİLYON TL DEĞERİNDE EROİNE EL KONULDU

Olay Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi ve alınan talimat üzerine TIR'da ele geçirilen piyasa değeri 20 milyon TL olan eroine ve gümrüklenmiş değeri 10 milyon TL olan 738 kap tişörte el konuldu. Taşıyıcı firma yetkilileri ve araç sürücüsü olmak üzere 3 şahıs gözaltına alındı, başlatılan soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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