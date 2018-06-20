ABD'de göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayırıp toplama kamplarına yerleştirmesine tepkiler büyüyor. Uygulamaya destek veren İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen gittiği restoranda büyük bir tepkiyle karşılaştı. Uğradığı protesto sonrası Bakan Nielsen, mekandan hızlıca ayrıldı.

PROTESTOYA MARUZ KALDI

Nazi kamplarına benzetilen 'telle çevrili' bölgelerde alıkonulan çocukların geleceği belirsiz. Uygulamayı savunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen bir Meksika restoranında hiç beklemediği bir protestoya uğradı.

ÜLKEDE BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇTI

ABD'de Meksika sınırını geçen ailelerden zorla alınıp kamplarda tutulan çocuklar ülkede büyük infial yarattı. Trump yönetimine yönelik protestoların dozu her geçen gün arıyor.

UYGULAMADAN SORUMLU BAKANA YÖNELİK GÖSTERİLER YOĞUNLAŞTI

'Sınırda sıfır tolerans' adını verdiği utanç verici uygulamayı hayata geçiren Başkan Donald Trump ve uygulamadan sorumlu İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'e yönelik gösteriler yoğunlaştı.

RESTORANDA KAÇMAK ZORUNDA KALDI

İç Güvenlik Bakanı Nielsen yemek yediği bir Meksika restoranından kaçmak zorunda kaldı. Başkent Washington'da Beyaz Saray'ın yanındaki bir Meksika restoranına giden Nielsen, uğradığı protesto üzerine apar topar mekandan ayrıldı. Restorana gelen göstericiler, "Eğer çocuklar huzur içinde yemek yiyemiyorsa, sen de yiyemezsin" diye bağırdı.

TRUMP'A TEPKİ YAĞIYOR

Trump, Temsilciler Meclisi'nde hiç beklemediği bir protestoya uğradı. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'la birlikte ofisine doğru yürüyen Trump'a bir kadın küfür içeren sözler söyledi. Sarı saçlı kadının Kongre'de stajyer olduğu belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada