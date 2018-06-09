USULSÜZ SAĞLIK RAPORU İSTEYEN ADAM İTİRAZ EDEN DOKTORU FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ
Antalya'nın Kemer ilçesinde görev yapan aile hekimi, usulsüz sağlık raporu isteyen hastasının istemini reddettiği iddiasıyla saldırıya uğradı. Acımasız saldırıda doktorun sağ bacağı kırıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde görevli aile hekimi K.Ö. (49), usulsüz sağlık raporu isteyen hastasının istemini reddettiği iddiasıyla saldırıya uğradı. Hastası tarafından bayıltılana kadar dövülen K.Ö.'nün sağ bacağı kırıldı, vücudunda ezikler oluştu.
DARBELERİN ETKİSİYLE BAYILDI
Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö. iddiaya göre kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen ve kimliği açıklanmayan erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen hasta, K.Ö.'ye saldırdı. Saldırgan, yumruk ve tekme darbeleriyle düşen K.Ö.'ye yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan K.Ö.'nün sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Kemer Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen K.Ö.'nün tedavisi sürüyor. Şiddet uygulayan hasta ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
MESLEKTAŞLARINDAN KINAMA
Antalya Tabip Odası ve Antalya Aile Hekimleri Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı kınadı.
Antalya Tabip Odası yönetiminden Dr. Aydan İzgi olayla ilgili hukuki süreçte şiddet gören hekime her desteği vereceklerini söyledi. Sağlıkta yanlış uygulanan politikalar nedeniyle hekim- hasta arasındaki ilişkinin zedelendiğini de belirten Aydan İzgi, "Hekimler yaşanan olumsuzlukların tek sorumlusuymuş gibi gösterilmekte ve hastalar ile karşı karşıya getirilmektedir. Hekimler can güvenliklerinin olmadığının farkındadır" dedi.
Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Tayyar Asrık da hekimlere uygulanan şiddetin hiçbir geçerli açıklamasının olamayacağını kaydetti.
Akdeniz Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Hasan Hüseyin Avcı ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Konunun siyaset üstü olduğunu da kaydeden Avcı, "Saldırgan kendi çıkarı için şiddete başvurmuştur. Meslektaşımız kamu yararını koruduğu için ağır yaralanmıştır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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