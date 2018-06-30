Suçluların yakalanmasında etkin rol oynayan köpeklerinin yanı sıra atlar, katırlar, böcek larvaları, sinekler gibi pek çok hayvan adli olaylarda kullanılıyor. Kargalar ve saksağanlar yönlendirildikleri kişilerin bulunmasını sağlıyor. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia ediliyor.

ADLİ OLAYLARIN ÇÖZÜMÜNDE BİRÇOK HAYVAN KULLANILIYOR

İspanya'nın başkenti Madrid'de polis ekibinin bir üyesi olan Pancho adlı köpek, kalp krizi geçirme numarası yapan polis memurunun göğsüne zıplayarak kalp masajı yapıp kafasını boynuna koyarak nabzını kontrol edince sosyal medyada fenomen oldu.

Hem suçla mücadelede hem de adli olayların çözümünde yalnızca polis köpekleri değil, katırdan arıya, yunus balıklarından kargaya kadar çeşitli hayvanların kullanıldığını belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, görev hayvanlarının yeteneklerinden faydalanarak suçun takibinde ve çözümünde inanılmaz hız ve doğruluk payına ulaşılacağını anlattı.

"GÖREV HAYVANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KURULMALI"

Adli Bilimler Dergisi'nde kaleme aldığı makalelerde de bu konuyu zaman zaman gündeme getiren Hancı, "Kullanma imkânı açısından bu kadar çok hayvan çeşidinin olması ister istemez bizi yeni kurumsal yapılanmalara götürecek. Sadece görev köpeği, bazen de asayiş görevi için at yetiştiren şubelerimiz bu çeşitlilik karşısında yetersiz kalacak. Bu nedenle başlangıçta Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı gibi öncü kurumlarımızda "Görev Hayvanları Daire Başkanlığı" kurulmalı. Uzmanlaşmış bu başkanlıklar üzerinden adalet ve güvenlik sistemimize hizmet sunulmalıdır" dedi.

"GÜVENLİĞE DAİR KONULARDA HAYVANLARIN YETENEKLERİ KULLANMALI"

Türkiye'de canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespiti gibi 10 farklı alanda görev köpeklerinden yararlanıldığını hatırlatan Hancı, şu bilgileri verdi: "Kalabalıklaşan şehirlerde suçun şiddeti ve çeşitliliği de artıyor. Suçu takip etmek teknolojiyle kolaylaşmış olsa da suçluların da suçu işlerken, gizlerken aynı teknolojilerden faydalanmaları da bir paradokstur. Güvenlikle ilgili konularda canlı hayvanlardan yararlanmak, kişisel yeteneklerin belirli seviyede geliştirilmesi, bilgi birikiminin oluşturulması ve güncellenmesi gerekiyor. İşte bunu suçlular başaramayacakları için güvenlik güçleri ilk defa suçluların bir adım önüne geçebilecek."

USAME BİN LADİN'İ KARGALARIN BULDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kargalar ve saksağanlar yönlendirildikleri kişilerin bulunmasını sağlıyor. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia ediliyor. Usame bin Ladin kıyafeti giymiş ve onun hareketlerini taklit eden bir kişi sürekli kargalara sevdiği yiyecekler verir. Ardından bu kargalar Ladin'in yaşadığı tahmin edilen yerlere salınır. Sonra kargalar gerçek Ladin'i görünce o tarafa yönelirler ve terörist bulunur.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada