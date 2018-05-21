URUGUAY'DA ERİK DALI COŞKUSU! SOSYAL MEDYA YIKILDI
Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde "Erik Dalı" oynandı. Sosyal medya yıkıldı.
Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.
ERİK DALI İLE COŞTULAR
Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde Ankara yöresine ait Erik Dalı oyunu oynandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Uruguaylı ve Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kasaba Oylama Yaptı, Bayrağına Esrar Sembolü Koydu
- Sürekli Apartmana Tuvaletini Yapan Adamı Gizli Kamerayla Tespit Ettiler
- Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
- Nijerya'da Geç Kalan Öğrenciler, Okul Müdürü Tarafından Çarmıha Gerilip Kırbaçlandı
- Putin İle Esad Soçi'de Bir Araya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar