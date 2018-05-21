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Uruguay'da Erik Dalı Coşkusu! Sosyal Medya Yıkıldı
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Uruguay'da Erik Dalı coşkusu! Sosyal medya yıkıldı

URUGUAY'DA ERİK DALI COŞKUSU! SOSYAL MEDYA YIKILDI

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da, Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde "Erik Dalı" oynandı. Sosyal medya yıkıldı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Uruguay'da Erik Dalı Coşkusu! Sosyal Medya Yıkıldı(8/10)4

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.

ERİK DALI İLE COŞTULAR

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde Ankara yöresine ait Erik Dalı oyunu oynandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Uruguaylı ve Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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