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Uruguay ile Portekiz Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu

URUGUAY İLE PORTEKİZ KARŞI KARŞIYA GELECEK! İLK 11'LER BELLİ OLDU

2018 Dünya Kupasında Uruguay ile Portekiz son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada kadrolar belli oldu.

Tarih : 30 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Uruguay İle Portekiz Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu(7/10)3

FIFA 2018 Dünya Kupası son hızıyla devam ediyor. İlk çeyrek finalist, Arjantin'i 4-3 yenen Fransa oldu. Günün ikinci maçında Quaresmalı, Ronaldolu Portekiz, Cavanili Suarezli Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

URUGUAY: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez, Torreira, Bentancur, Vecino, Suarez, Cavani

PORTEKİZ: Rui Patricio, Guerreiro, Pepe, Fonte, Ricardo, William Carvalho, Adrien, Joao Mario, Bernardo Silva, Ronaldo, Guedes

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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