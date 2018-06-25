Dünya Kupası A Grubunda ev sahibi Rusya ile karşılaşan Uruguay sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve grubunu lider tamamladı.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Rusya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Liderlik için mücadele eden iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf Uruguay oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Uruguay, 9 puana ulaştı ve A Grubunu lider olarak tamamladı. 6 puanlı Rusya ise ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

Uruguay'a galibiyeti getiren goller Suarez, Cheryshev (KK) ve Cavani'den geldi.

MUSLERA 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray forması giyen Muslera, Uruguay formasıyla 100. maçına çıktı ve Ladislao Mazurkiewicz'i geride bırakarak Uruguay futbol tarihinin Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kalecisi oldu.

Kaynak: haberinburada