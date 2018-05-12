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Üreticilerden protesto! Fıstıklı baklava yapımı durduruldu

ÜRETİCİLERDEN PROTESTO! FISTIKLI BAKLAVA YAPIMI DURDURULDU

Ramazan Bayramına az bir zaman kala Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı "Fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Üreticilerden Protesto! Fıstıklı Baklava Yapımı Durduruldu(6/10)2

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, "Baklava sektörü Ramazan Ayı'nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

FISTIKLI BAKLAVA ÜRETİLMEYECEK

Fıstık fiyatlarında yaşanan artış baklavacıları zor durumda bıraktı. Fıstığın kilosunun 210 TL'ye ulaşmasının ardından, baklava üreticileri fıstıklı ürün çıkarmama kararı aldı. Baklavacılar bu fiyat artışlarına karaborsacı ve stokçuların neden olduğunu öne sürdü. Söylenene göre sene başında üreticiden kilosu 60 TL'den toplanan fıstıklar depolanarak kısım kısım fiyat artışıyla piyasaya satılıyor.

BAŞKAN YILDIRIM AÇIKLADI

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Baklava sektörü Ramazan Ayı'nda tüketicinin faydasını düşünerek zam yapmayacak. Ancak, fıstık fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

FİYATLARI PROTESTO ETTİLER

Bugün kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosunun 70 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten Yıldırım, "Bu fiyat aralığının sebebini sizlere izah etmek istiyoruz. 2017 yılının başında 60 TL olan fıstık fiyatları şuan itibariyle KDV dahil 210 TL'yi bulmuştur. Normalde bu fiyatın 70-75 TL civarında olması gerekir. Bunun sebebi maalesef karaborsacı ve stokçulardır. Stokçular, 2017 yılı başında üreticiden 60 lira civarında topladığı fıstığı depolayarak piyasaya azar azar çıkardılar. Bunu kademeli bir şekilde fiyat yükselterek satmaya başladılar. Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla bu fiyat 210 TL'yi buldu" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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