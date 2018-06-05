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Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
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Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti

ÜRDÜN BAŞBAKANI YOĞUN PROTESTOLARIN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti.

Tarih : 05 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti(6/10)2

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti. Birkaç gündür yoğun gösteri düzenleyen eylemciler ısrarla Başbakan Mulki'nin istifasını talep etmişti.

KRAL ABDULLAH'A İSTİFASINI SUNDU

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istedi.

"MULKİ BİZİ İYİ DİNLE, ÜRDÜN HALKI DİZ ÇÖKMEYECEK"

Başkent Amman'ın yanı sıra birkaç kentte Çarşamba gününden bu yana süren protestolar, hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tavsiyeleri üzerine önerdiği gelir vergisi ve fiyat artışlarıyla ilgili. Mulki'nin Amman'daki ofisi önünde toplanan binlerce gösterici "Mulki bizi iyi dinle, Ürdün halkı diz çökmeyecek" şeklinde slogan attı. Kimi protestocular "Hükümet istifa edene kadar protestoya devam" yazan pankartlar taşıyor.

GÖSTERİCİLERE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Ürdün'de son bir yılda ekmek, yakıt ve elektrik gibi temel malların fiyatlarında artış yaşandı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

HALKIN YÜZDE 20'Sİ YOKSULLUK SINIRINDA

Ürdün'ün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah bugün erken saatlerde protestocuların bulunduğu alana giderek güvenlik güçlerine "Kendilerini ifade edebilmeliler ve bizim görevimiz onları korumak" mesajını verdi. Geçen ay hükümet gelir vergisinde en az yüzde 5 oranında şirketle için ise yüzde 20 ile 40 arasında artış öngören bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu. Ürdün Uluslararası Para Fonu IMF'den 2016 yılında 723 milyon dolar tutarında üç yıllık yardım almıştı. Ürdün'ün bu çerçevede bir dizi ekonomik reform getirmesi gerekiyor. Resmi tahminlere göre Ürdün'de işsizlik oranı yüzde 18,5. Halkın yüzde 20'si de yoksulluk sınırında yaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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