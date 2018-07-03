Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, Youtube kanallarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yer verdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

YOUTUBER'LAR VİDEOLARINA YASA DIŞI BAHİS REKLAMI ALDI

Ünlü Youtuberlar'dan Bülent Mert ve "Çorumlu Amir" olarak tanınan Amir Zakaria sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis reklamı ve aracılığıyla ilgili faaliyetlerde bulunmalarından dolayı Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, Bülent M. ve Amir Z. gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada