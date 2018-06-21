ÜNLÜ YARIŞMACININ ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETE SIZDI!
Yurt dışındaki ünlü program Love Island'da (Aşk Adası) yarışan 21 yaşındaki genç yarışmacı Zara McDermott'un çıplak görüntüleri internete sızdı.
Aşk Adası yarışmacısı Zara McDermott isimli 21 yaşındaki yarışmacının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Yarışmadayken çıplak görüntüleri hızla yayılan Zara McDermott, olaylardan bir haber programda böy göstermeye devam ediyor.
WHATSAPP'TA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Çıplak resimleri ve erotik videoları Whatsapp'a sızdırılan Zara McDermott, yarışma kuralları gereğince dışarıda yaşananlardan habersiz hayatını sürdürmek durumunda. Aileye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Zara'nın ortaya çıkan görüntüleri aile fetlerini büyük şoka sokmuş ve hayal kırıklığına uğratmış. Sanal alemde olay yaratan ve Zara'nın fanlarını etkileyen bu duruma genç yarışmacının ne tepki vereceği de merak konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar