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Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer'in Kızının Cezası Belli Oldu
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızının cezası belli oldu

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ MAHMUT TUNCER'İN KIZININ CEZASI BELLİ OLDU

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, otomobiliyle bir motosikletliye çarptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer'in Kızının Cezası Belli Oldu(10/10)6

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, otomobiliyle bir motosikletliye çarptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

"DAVADAN VAZGEÇMİYORUZ"

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gizem Tuncer ile şikayetçi Merhaz Elçi'nin avukatları katıldı. Şikayetçi Merhaz Elçi'nin avukatı, "Sanık maddi zararımızı gidermiştir. Ancak şikayetimizden vazgeçmiyoruz" dedi. Tuncer'in avukatı da zararı karşıladıklarını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

2 BİN TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, Tuncer hakkındaki '"Taksirle yaralama" suçunun sabit olduğunu belirterek, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman ile kusur oranını dikkate alarak 2 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

"TUNCER'İN KIZI OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE YÜKSEK MEBLAĞLAR TALEP ETTİLER"

Şişli'de 3 Mart 2017'de motosikletli Merhaz Elçi'ye çarparak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Gizem Tuncer hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tuncer önceki celse verdiği ifadesinde, "Kaza sonrası aracımı durdurup ambulansı aradım. Davacı ile hastanede ilgilenip evine bıraktım. Kaza sonucu oluşan hasar nedeni ile telefon numaramı verdim. Hastane sonrası tekrardan kendisini arayarak özel bir hastaneye görünmesini istedim ancak şikayetçi Merhaz, iyi olduğunu söyleyip teklifimi kabul etmedi. Mahmut Tuncer'in kızı olduğumu öğrendikten sonra benden yüksek meblağlar istemeye başladı. Ben de bu durumu kabul etmediğimi söyledim" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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