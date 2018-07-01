Ersan İlyasova, Eski Takımı Milwaukee Bucks İle Üç Yıllığına Anlaştı
Gurbetçi Aile Türkiye Yolunda Kaza Geçirdi: 4 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Son Dakika! Sultanahmet'te Tramvay Raydan Çıktı, Seferler Çift Yönlü Olarak Durduruldu
Son Dakika! Yks'nin Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları Yayınlamdı
92. Gazi Koşusu'nda Tarih Yazıldı! Üst Üste 4. Kez Şampiyon
Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Slovakya Kampına Katıldı
Çuval Çuval Patatesler Yola Çıktı! Fiyatlar Düşecek
Yürüyemez Dedikleri Sporcu, Avrupa'da Zirveye Çıktı
50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!
Şehidin Oğlu Ehliyeti İle Sınava Alınmayınca Annesi Gözyaşlarına Boğuldu
Milletler Ligi Finalinde Türkiye, Abd'ye Yenilerek Dünya İkincisi Oldu
Ünlü Türkücü Gökhan Ürü Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı Çıkarıldı
Dünya Kupası 2. Turunda Dev Maç Başladı
Altın Fiyatları Seçimin Ardından Dibi Gördü
Barça, Fener'in İstediği Futbolcu İçin Dünya Kupası Maçını Bekliyor
Son Dakika! Mali'de Fransız Askerlerine Pusu: En Az 9 Ölü Var
Hollandalı Liderden Haddini Aşan Türkiye Çıkışı!
Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı
Beşiktaş, 10 Numara Transferi İçin Bernard'ı İstiyor
Sınava Yetişmeye Çalışırken Kaza Yaptılar!

Ünlü Türkücü Gökhan Ürü Hakkında FETÖ'den Yakalama Kararı Çıkarıldı

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ GÖKHAN ÜRÜ HAKKINDA FETÖ'DEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 17:30
Puan Ver : Ünlü Türkücü Gökhan Ürü Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı Çıkarıldı(8/10)4

Ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖKHAN ÜRÜ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ürü'nün darbeden bir hafta önce Almanya'ya gittiği tespit edildi. Gökmen Ürü'nün FETÖ'cü ünlü basketbolcu Enes Kanter ile sıkı irtibatlı olduğu, hatta Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen Ürü ye hediye ettiği, Gökmen Ürü nün İstanbul'daki evinde yapılan aramada bu ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ ELEBAŞI İLE GÖRÜŞMELERİ ORGANİZE EDİYORDU

Ayrıca Gökmen Ürü nün ABD de bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen ile görüşmek isteyen kişilerin gezilerini organize eden kişilerden olduğu, örgüt lideri ile görüşmeye giden şahısların kayıtlarını tuttuğu, 15 Temmuz hain darbe girşiminden kısa süre önce yurt dışına çıkış yaptığı, darbe başarılı olamayınca da ülkemize giremediği ileri sürüldü.

Başsavcılığın yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurmak istediği, Ürü'nün adreslerinde bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Türkücü  Gökhan  Ürü  Hakkında  Fetö  Den  Yakalama  Kararı  Çıkarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER