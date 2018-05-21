Dünyanın bir numaralı raketi ünlü tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.

TARAFTARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU

İspanya'nın Barcelona kentinde bir mekanda, karşılaşmayı izleyen Nadal, Tutumlu'nun oğlu Masoud'un coşkusuna ortak oldu.

Dünyaca ünlü raket, sarı-kırmızılı renklere büyük sempati duyduğunu ve bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyerek mutlaka bir maç izlemek için İstanbul'a geleceğini dile getirdi.

Kaynak: haberinburada