ÜNLÜ TENİSÇİ RAFAEL NADAL GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
İspanyol raket Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.
Dünyanın bir numaralı raketi ünlü tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray'ın Göztepe maçını izledi ve çevresinde bulunan sarı-kırmızılılarla şampiyonluğu kutladı.
TARAFTARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU
İspanya'nın Barcelona kentinde bir mekanda, karşılaşmayı izleyen Nadal, Tutumlu'nun oğlu Masoud'un coşkusuna ortak oldu.
Dünyaca ünlü raket, sarı-kırmızılı renklere büyük sempati duyduğunu ve bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyerek mutlaka bir maç izlemek için İstanbul'a geleceğini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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