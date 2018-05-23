ÜNLÜ TEKNİK ADAM ANCELOTTİ, İTALYAN DEVİNİN BAŞINA GEÇİYOR
Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını resmen açıklayan Napoli, teknik direktör Carlos Ancelotti ile anlaşma sağladı.
Napoli, Sarri'den boşalan teknik direkötürlük koltuğuna Carlos Ancelotti'yi getiriyor.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti'nin Roma'da bir araya geldi belirtildi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; De Laurentiis artık Maurizio Sarri'nin karar vermesini beklemekten vazgeçti ve Ancelotti ile görüştü.
Haberde; Ancelotti ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
3 YILLIK ANLAŞMA, 6 MİLYON EURO
Carlo Ancelotti ile Napoli'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve İtalyan teknik adamın yıllık 6 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.
SARRI İLE AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Maurizio Sarri ile yolların ayrıldığını açıkladı. Laurentiis yaptığı açıklamada, "Sarri'ye, Napoli'ye olan bağlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Herkes tarafından hayran olunan bir oyun planı yarattı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
- Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!
- 6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu
- Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
- Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
- Talebe Yetişemiyor! Çiçeğini 120 Tl'den, Yağını 28 Bin Tl'den Satıyor
- Rusya, Dünya Kupası Öncesi Yeni Banknot Çıkardı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
- Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
- Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar