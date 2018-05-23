Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
Ünlü Teknik Adam Ancelotti, İtalyan Devinin Başına Geçiyor
Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!
Transfer Bitiyor! Beşiktaş İle Görüşmeler Başladı
6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu
Son Dakika! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Olağanüstü Toplandı!
Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç Ve Savcılara Çağrı
Brezilya Devi, Beşiktaşlı Adriano'yu Takibe Aldı
Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
Muharrem İnce 24 Haziran'da Alacağı Oy Oranını Açıkladı
İlişkiler Bıçak Sırtı! Çin'de Abd'li Diplomata 'sonic' Saldırı
Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
Brezilyalı Yıldız Neymar'dan Salah'a Büyük Övgü
Son Dakika! Chp Milletvekili Eren Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı
8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Deli İbo 1 Yıllık İmzayı Attı
Erdoğan, Erzurum'un Uğuruna İnanıyor! 24 Haziran'da Da Startı Bu Kentten Verecek

Ünlü teknik adam Ancelotti, İtalyan devinin başına geçiyor

ÜNLÜ TEKNİK ADAM ANCELOTTİ, İTALYAN DEVİNİN BAŞINA GEÇİYOR

Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını resmen açıklayan Napoli, teknik direktör Carlos Ancelotti ile anlaşma sağladı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Ünlü Teknik Adam Ancelotti, İtalyan Devinin Başına Geçiyor(9/10)5

Napoli, Sarri'den boşalan teknik direkötürlük koltuğuna Carlos Ancelotti'yi getiriyor.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti'nin Roma'da bir araya geldi belirtildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; De Laurentiis artık Maurizio Sarri'nin karar vermesini beklemekten vazgeçti ve Ancelotti ile görüştü.

Haberde; Ancelotti ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

3 YILLIK ANLAŞMA, 6 MİLYON EURO

Carlo Ancelotti ile Napoli'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve İtalyan teknik adamın yıllık 6 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.

SARRI İLE AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Maurizio Sarri ile yolların ayrıldığını açıkladı. Laurentiis yaptığı açıklamada, "Sarri'ye, Napoli'ye olan bağlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Herkes tarafından hayran olunan bir oyun planı yarattı." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Teknik  Adam  Ancelotti  İtalyan  Devinin  Başına  Geçiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER