ÜNLÜ SOSYAL AĞ ŞİRKETİ ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINI BİTCOİN İLE ÖDEYECEK
İsrail'de Spot.IM isimli sosyal ağ şirketi, çalışanlarının maaşını kripto para birimi Bitcoin ile ödemek için harekete geçti.
Spot.IM isimli sosyal ağ şirketi, çalışanlarının maaşını borsa değerlerinin doğru hesaplanması yoluyla piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin ile ödemek için İsrail Vergi Dairesi'nin iznini bekliyor.
DEV ŞİRKET ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI BİTCOİN OLARAK ÖDEYECEK
Şirketin resmi temsilcisi Ital Bracha, şirketin çalışanına ödediği herhangi bir maaşın veya karın vergilendirildiğini belirtirken, şirketin kripto para birimi ödemeleri için bir banka hesabı açacağını ve aylık maaşın Bitcoin yatırımına dönüştürülerek çalışanın hesabına yatırılacağını vurguladı.
MAAŞLARDA BORSA DEĞERİ BAZ ALINACAK
Açıklamaya göre Bitcoin piyasasındaki dalgalanmalar durumu etkilemeyecek ve günlük Bitcoin fiyatının en yüksek ve en düşük değer ortalaması hesaplanarak borsa değeri olarak baz alınacak.
ÇALIŞANLARA MAAŞLARININ YARISININ BİTCOİN YARISININ YASAL PARA İLE ÖDENMESİ DE TEKLİF EDİLECEK
Bitcoin ile maaş almak istemeyen çalışanlar bunun yerine yasal para seçimlerini de kullanabilecek ve ayrıca çalışanlara maaşlarının yarısının Bitcoin yarısının yasal para ile ödenmesi seçeneği de sunulacak.
İsrail Vergi Dairesi, Şubat ayında kripto para birimlerini varlık olarak tanımış ve kripto para birimi yatırımı yapan kişilerin sermaye kazanç vergisi ödemeleri gerektiğini duyurmuştu.
ÇALIŞANLAR BİTCOİN'DEN KAR ETTİKLERİ SÜRECE YÜZDE 25 VERGİ ÖDEMEK DURUMUNDA KALACAK
Spot.IM talebinin daire tarafından onaylanması durumunda çalışanlar, maaş olarak aldıkları Bitcoin'den kar ettikleri sürece yüzde 25 vergi ödemek durumunda kalacak.
ŞİRKET KRİPTO PARALARI DESTEKLİYOR
Şirketin İsrail operasyonlarından sorumlu Ido Goldberg, şirketin kripto para birimleri piyasalarını tamamen desteklediğini ve kripto para birimlerinin güven oluşturmak için şirketler tarafından yasal varlık olarak tanınmaları gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: haberinburada
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