ÜNLÜ ŞARKICI LİLY ALLEN İTİRAF ETTİ: TUR OTOBÜSÜNDE KOCAMI ALDATTIM!
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, geçirdiği zorlu günlerin ardından eski evliliği hakkında itiraflarda bulundu. Tur otobüsünde kocasını aldattığını itiraf eden Allen, 'kimliğimi yitirmiştim' ifadelerini kulandı.
Lily Allen, gelecek ay yayınlanacak yeni albümü öncesi Vulture'a konuştu. Kariyerinde ve özel hayatında zorlu günleri artık geride bıraktığını belirten 33 yaşındaki şarkıcı, geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
TUR OTOBÜSÜNDE KOCAMI ALDATTIM
Çocuk sahibi olduktan sonra hayatının değiştiğini ve kariyerini yürütmekte zorlandığını dile getiren Allen, "Kendimi tanıyamıyordum, kimliğimi yitirmiştim. Hem kötü bir anneydim, hem de kariyerim kötü gidiyordu. 2013 yılıydı, Wisconsin'de bir tur otobüsünde kocamı aldatmıştım. O belki de kırılma anıydı. İstediğim tek şey çocuklarımla birlikte olmaktı" ifadelerini kullandı.2011 yılında evlenen Lily Allen-Sam Cooper çiftinin iki çocuğu bulunuyor. İkili, 2016 yılında boşanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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