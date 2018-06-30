ÜNLÜ SANATÇI İBRAHİM TATLISES KÖPEĞİ GOLO ÜZERİNDEN SİTEMLİ PAYLAŞIM YAPTI
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses köpeği Golo'ya elleriyle su içiriken çekildiği fotoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses gönderisinin altına " İnsanları tanıdıkça köpeğim Golo'yu daha çok seviyorum, çünkü onlara ne dersen de sadece dinlerler..." not
İmparator İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından köpeği Golo'lu paylaşımının altına sitemli sözler yazdı. Tatlıses, " İnsanları tanıdıkça köpeğim Golo'yu daha çok seviyorum, çünkü onlara ne dersen de sadece dinlerler, ama insanlar cevap verir kalbini kırar...Konuşurlar da konuşurlar çünküinsanlar... Herkese iyi haftasonları" notunu paylaştı.
KİME SİTEM ETTİĞİ MERAK KONUSU OLDU
İmparator'un köpeğiyle yaptığı paylaşımda kime sitem ettiği ise merak konusu oldu.
KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU İÇİRDİ
Köpeği Golo'ya düşkünlüğü ile biline Tatlıses, Golo'ya elleriyle su içirme görüntüsü ise beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
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