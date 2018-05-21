ÜNLÜ OYUNCUDAN BOMBA İTİRAF: BEKARET TESTİ SAHNESİ PSİKOLOJİMİ BOZDU
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, başrol oynadığı "Adını Feriha Koydum" dizisindeki bekaret testi sahnesi yüzünden psikolojik sorun yaşadığını ve şeker hastalığının ortaya çıktığını söyledi.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Hazal Kaya, verdiği bir röportajda geçmişte rol aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisindeki bekaret testi sahnesi yüzünden psikolojik sorun yaşadığını ve şeker hastalığının ortaya çıktığını söyledi.
"BEKARET TESTİ SAHNESİ PSİKOLOJİMİ BOZDU"
Oyuncu Hazal Kaya'dan uzun süre konuşulacak ve oyuncu psikolojisini gündeme getirecek bir açıklama geldi. Şu sıralar beğeniyle izlenen Bizim Hikaye adlı diziyle ekrana gelen Kaya, geçmişte rol aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisindeki bekaret testi sahnesinin kendisinde yarattığı olumsuz etkileri anlattı.
SAHNEYİ SENARYODAN ÇIKARTTI
Kaya, direnerek sahneyi senaryodan çıkarttığını belirtti ve şunları söyledi: Başrolünü oynadığım "Adını Feriha Koydum" ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı.
Kaynak: haberinburada
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