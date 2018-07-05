Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ıneski eşi Canan Alkan, aynı sitede oturduğu ve yatıya gittiği sigortacı arkadaşı A.C.'nin evinde 200 bin dolarını çaldırdı. Evin bulundukları siteye kşmsenin girmediğini tespit edince Alkan, arkadaşından şikayetçi oldu.

YATIYA GİTTİĞİ ARKADAŞINDA PARASININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Sabah'ın haberine göre olay, İstanbul Çekmeköy'deki lüks sitede 26 Haziran Salı günü meydana geldi. İddiaya göre; oyuncu Canan Alkan yanındaki 200 bin dolarla kadın arkadaşı ve komşusu A.C.'ye gitti. O gece orada kalacağı için parayı yanına aldı. Ertesi gün bankaya yatıracaktı. Ancak sabah uyandığında parasının çalındığını fark etti. Hemen Çekmeköy İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ni arayan Alkan, A.C.'nin evine hırsız girdiğini ve 200 bin dolarının çalındığını söyledi.

SİTEYE BAŞKA BİRİNİN GİRMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine siteye polis geldi. Olayla ilgili soruşturma açan polis, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını taradı. İncelemelerin ardından polis, siteye ve hırsızlığın yaşandığı eve o gece yabancı herhangi birinin girmediğini tespit etti. Bunun üzerine ev sahibinden şüphelenen polis, A.C.'yi gözaltına aldı.

EVDE BULUNAN PARA ÇALINAN PARA İLE AYNI MİKTARDA DEĞİL

Evde yapılan aramalarda da A.C.'nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak oyuncunun çalındığını beyan ettiği miktarla, evde bulunan miktar aynı değildi. Evde bulunan paranın kendisine ait olduğunu söyleyen A.C. serbest bırakıldı.

PARASININ BULUNMASINI İSTİYOR

Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Alkan ise evden çıkan dolarları görünce A.C. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yatıya gittiği arkadaşına hırsızlık suçlamasıyla dava açan Alkan, çalınan parasının bulunmasını istiyor.

Kaynak: haberinburada