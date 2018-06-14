ÜNLÜ OYUNCU, SEVGİLİSİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN OYNADIĞI DİZİDEN ÇIKARILDI
Sunucu sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Hazım Körmükçü'nün rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldığı ileri sürüldü.
53 yaşındaki Hazım Körmükçü evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.
SEVGİLİSİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN DİZİDEN ÇIKARILDI
İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp ettiği olay sonrası hemen anlaşma yaptığı TRT'nin 'Ege'nin Hamsisi' dizisinin ekibinden çıkarıldı. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizideki Nuri rolü için anlaşan Körmükçü'nün yerine gelen oyuncu da belli oldu.
HAZIM KÖRMÜKÇÜ'NÜN ROLÜNÜ HAKAN BİLGİN CANLANDIRACAK
Filiz Ekinci'nin yazdığı dizideki Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Nuri rolü Hakan Bilgin'in oldu. Karadenizli ve Egeli iki ailenin renkli hikâyesi ekrana taşıyan "Ege'nin Hamsisi"nde İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Buse Meral, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu ve Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimler rol alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
- Yarım Asırlık Tavuk Devi İflasın Eşiğine Geldi
- Yeni Radar Teknolojisiyle Mehmetçik Artık Duvarın Arkasını Görebilecek
- Erdoğan Yarın Açılışını Yapacak! 138 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar