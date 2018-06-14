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Ünlü oyuncu, sevgilisini darp ettiği için oynadığı diziden çıkarıldı

ÜNLÜ OYUNCU, SEVGİLİSİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN OYNADIĞI DİZİDEN ÇIKARILDI

Sunucu sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Hazım Körmükçü'nün rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldığı ileri sürüldü.

Tarih : 14 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Ünlü Oyuncu, Sevgilisini Darp Ettiği İçin Oynadığı Diziden Çıkarıldı(10/10)6

53 yaşındaki Hazım Körmükçü evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.

SEVGİLİSİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN DİZİDEN ÇIKARILDI

İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp ettiği olay sonrası hemen anlaşma yaptığı TRT'nin 'Ege'nin Hamsisi' dizisinin ekibinden çıkarıldı. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizideki Nuri rolü için anlaşan Körmükçü'nün yerine gelen oyuncu da belli oldu.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ'NÜN ROLÜNÜ HAKAN BİLGİN CANLANDIRACAK

Filiz Ekinci'nin yazdığı dizideki Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Nuri rolü Hakan Bilgin'in oldu. Karadenizli ve Egeli iki ailenin renkli hikâyesi ekrana taşıyan "Ege'nin Hamsisi"nde İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Buse Meral, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu ve Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimler rol alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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