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Ünlü Oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygu Dolu Mesaj
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Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye duygu dolu mesaj

ÜNLÜ OYUNCU SEDA BAKAN'DAN MUHARREM İNCE'YE DUYGU DOLU MESAJ

Ekranların sevilen yüzlerinden Seda Bakan, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye yönelik "Sevgili İnce senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Seda Bakan'dan Muharrem İnce'ye Duygu Dolu Mesaj(5/10)1

Kardeş Payı dizisinde oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya üzerinden Muharrem İnce'ye duygusal bir mesajla gönderme yaptı.

'SENİN HAYATIMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK NE GÜZEL'

Güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından Muharrem İnce için "Sevgili vekilince senin hayatımızda olduğunu bilmek bile ne güzel bir şey" mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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