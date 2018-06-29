Ünlü oyuncu Mine Tugay yer çekimine meydan okudu. Yoga yaptığı videosunu takipçileriyle paylaşan Tugay, kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaştı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay yer çekimine meydan okudu. Fit vücuduyla ve yogaya olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu Tugay, Instagram videosuyla takipçilerini şaşırtmayı başardı.

VÜCUDUNUN ESNEKLİĞİ PARMAK ISIRTTI

Yoga yaptığı videosuyla adeta yer çekimine meydan okuyan Tugay, esnek vücuduyla takipçilerine parmak ısırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tugay'ın videosu on binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: haberinburada