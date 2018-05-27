ÜNLÜ OYUNCU GAZME ÖZÇELİK SURİYELİ AİLEYLE BİRLİKTE İFTAR YAPTI
Ünlü Oyuncu Gamze Özçelik bir dernek tarafından organize edilen buluşmada, Suriyeli bir ailenin evinde iftar sofrasına konuk oldu. İftar sofrasından keyifli görüntüler objektiflere yansıdı.
Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce (UMHD) Pendik'te organize edilen buluşmada, oyuncu Gamze Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı. İftar sonrası keyifli görüntüler objektiflere yansıdı.
İFTARA KATILMAKTAN ÇOK MUTLU OLDU
Özçelik, Suriyeli aile ile iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizde mülteci olarak bulunan bir ailemizin evinde iftarımızı yaptık. Zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, buraya sığınmış kardeşlerimizin sesini duyurmak için organize edilmiş bir iftar aynı zamanda." dedi.
BÜYÜK KAYIPLAR VERMİŞLER
Çok çocuklu ve kalabalık bir aile olmasına rağmen ailenin mutlu olduğunu ifade eden Özçelik, "Çok güzel bir aile. Sanıyorum arkadaşlarından çok kayıp yaşamışlar savaşta. Ama anne-baba çok şükür hayatta. Yetim değil çocuklar en azından. Kalabalık bir aile, çok çocuklu. Gayet güler yüzlü çocuklar. Gerçekten çok güzel." diye konuştu. İftarın ardından Özçelik, aileye ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: haberinburada
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