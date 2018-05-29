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Ünlü Oyuncu Cornelia Frances Vefat Etti, Oğlu Ölmeden Önceki Halini Paylaştı

ÜNLÜ OYUNCU CORNELİA FRANCES VEFAT ETTİ, OĞLU ÖLMEDEN ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI

İngiliz oyuncu Cornelia Frances, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun oğlu annesinin ölmeden önceki son halinin fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Cornelia Frances Vefat Etti, Oğlu Ölmeden Önceki Halini Paylaştı(5/10)1

Home And Away adlı televizyon dizisinde 29 yıl boyunca rol alan Cornelia Frances'in ölmeden önceki son fotoğrafını, oğlu Lawrence Eastland paylaştı.

"BU KADINI ÇOK SEVİYORUM"

Eastland, Instagram'daki karenin altına "Annemin huzur bulduğu anda çekilen çok özel bir fotoğraf. Çok huzur dolu, yumuşak ve dingin. Bu kadını çok seviyorum" yazdı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Sydney'deki evinde yaşamını yitiren yıldız oyuncunun yanında, ailesi ve yakınları vardı. Frances, bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu. 7 Haziran 1941 tarihinde İngiltere Liverpool'da doğan Frances, Home And Away'in yanı sıra çok sayıda dizide oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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