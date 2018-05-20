Bayern Münih, Almanya Kupası Finalinde Yeni Hocasına Nakavt Oldu!
Şenol Güneş Duyurdu: Talisca, Cenk'in Rakibi Olacak
Ünlü Oyuncu Cannes'a Damga Vurdu! Sahnede, Tecavüze Uğradığını Söyledi
1905 Tl Maaşa Anlaşmıştı! İşte Fatih Terim'in Şampiyonluk Primi
Demba Ba, Beşiktaş'ı Resmen Açıkladı!
Yıldız Futbolcu Hiç Oynamadan Şampiyonluk Rekoru Kırdı
Abd Ve Guatemala'dan Sonra Paraguay Da İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e Taşıyor
Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Röportajını Trolledi
Süper Lige Yükselen Son Takım Belli Oldu
Yıldırım Demirören'den Flaş Karar! Galatasaray'a Kupa Vermeyecek
Fatih Terim'den Çok Ağır Dünya Kupası Göndermesi!
60 Yıllık Lig Tarihinde Bir İlk! Cimbom'dan Fener'e Büyük Fark
Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Hemen Sonra Düşmüştü! İşte Feci Bilanço
Tff'nin Sakat Dediği Enes Ünal, Real Madrid Maçında Sahaya Çıktı
İskenderun'da Şampiyonluk Kutlamaları Sırasında Bir Anne Ve Çocuk Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı
Fatih Terim'den Olay Yaratan Şampiyonlar Ligi Tweeti!
Fatih Terim Duyurdu! Şampiyonluk Kutlamalarının Yeri Belli Oldu
Büyük Başarı! Fatih Terim Avrupa'da Tek
Aykut Kocaman'dan İstifa Sinyali: 2-3 Gün İçinde Uygulayacağım
Galatasaray Şampiyon Oldu, Taraftar Sokaklara Döküldü

Ünlü oyuncu Cannes'a damga vurdu! Sahnede, tecavüze uğradığını söyledi

ÜNLÜ OYUNCU CANNES'A DAMGA VURDU! SAHNEDE, TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Cannes ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyledi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 02:20
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Cannes'a Damga Vurdu! Sahnede, Tecavüze Uğradığını Söyledi(6/10)2

Cannes Film Festivali ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, 1997 yılında ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyledi.

"BUNUN CEZASIZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ünlü oyuncu, "Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz. Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

21 YAŞINDAYKEN KENDİSİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Korku filmlerinin önde gelen yönetmenlerinden Dario Argento'nun kızı olan Asia Argento, sinema dünyasından birçok ünlü kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve tecavüz ettiği ortaya çıkan Weinstein'ın, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

"HEPİNİZ UTANIN, CANAVARLAR"

Argento, New Yorker'a yaptığı açıklamada 1997'de Weinstein'ın kendisine Güney Fransa'daki bir otelde tecavüz ettiğini duyurmuştu. Argento, olayı açıkladıktan sonra ülkesinden kendisine gelen suçlamalara orta parmakla yanıt verdi. Argento "Sadece ülkemde fahişe ilan edildim. Hepiniz utanın. Canavarlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Oyuncu  Cannes  A  Damga  Vurdu  Sahnede  Tecavüze  Uğradığını  Söyledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER