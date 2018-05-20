ÜNLÜ OYUNCU CANNES'A DAMGA VURDU! SAHNEDE, TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ
Cannes ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyledi.
Cannes Film Festivali ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, 1997 yılında ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyledi.
"BUNUN CEZASIZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ünlü oyuncu, "Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz. Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
21 YAŞINDAYKEN KENDİSİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Korku filmlerinin önde gelen yönetmenlerinden Dario Argento'nun kızı olan Asia Argento, sinema dünyasından birçok ünlü kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve tecavüz ettiği ortaya çıkan Weinstein'ın, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.
"HEPİNİZ UTANIN, CANAVARLAR"
Argento, New Yorker'a yaptığı açıklamada 1997'de Weinstein'ın kendisine Güney Fransa'daki bir otelde tecavüz ettiğini duyurmuştu. Argento, olayı açıkladıktan sonra ülkesinden kendisine gelen suçlamalara orta parmakla yanıt verdi. Argento "Sadece ülkemde fahişe ilan edildim. Hepiniz utanın. Canavarlar" dedi.
Kaynak: haberinburada
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