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Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan İnce'ye duygusal mesaj!

ÜNLÜ OYUNCU BİRCE AKALAY'DAN İNCE'YE DUYGUSAL MESAJ!

Oyuncu Birce Akalay, İnce'ye hitaben "Uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz 'Umuda' ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız" paylaşımı yaptı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 08:00
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Birce Akalay'dan İnce'ye Duygusal Mesaj!(6/10)2

Oyuncu Birce Akalay, 24 Haziran seçimlerinin oy sayımı devam ettiği saatlerde sosyal medya hesabından CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili bir paylaşımda bulundu. Akalay, "Uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz 'Umuda' ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

OYUNCU BİRCE AKALAY, İNCE İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİR YAZI PAYLAŞTI

Son olarak Siyah Beyaz Aşk adlı dizide izlediğimiz Birce Akalay, henüz oy sayımları sürerken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken bir yazı paylaştı.

"UZUN ZAMANDIR HASRETLE YOLUNU GÖZLEDİĞİMİZ UMUT" VURGUSU

Birce Akalay şu ifadeleri kullandı: Sayın vekilim. Bu ülke için biriktirdiğiniz tüm güzel niyetlere, çabalarınız ve yüzünüzden okunan yorgunluğunuza, yorgunluğunuza rağmen kalbinizin enerjisine, gücüne, bize dalga dalga yaydığınız, yayıldıkça büyüyen uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz "Umuda" ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız.

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Kaynak: haberinburada



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