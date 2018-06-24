Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor
Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı
Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı
Sandık Görevlisi Mükerrer Oy Kullanmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı
Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı
Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı
Köklü Kulüp, Yarına Kadar Para Ödemezse Ligden Düşecek
Beşiktaşlı Taraftar, Tff'ye Kızıp Hıncını Oy Pusulasından Aldı
Aziz Yıldırım, Oy Kullandığı Gibi Türkiye'den Ayrılacak
Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!
Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!
Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı

Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı

ÜNLÜ MANKEN DEMET ŞENER, İBRAHİM KUTLUAY'LA AYNI OKULDA OY KULLANDI

Ünlü manken Demet Şener, oyunu aynı okulda ve sandıkta kullanacak olan eski eşi İbrahim Kutluay'la karşılaşmamak için öğleden önce sandık başında yerini aldı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı(7/10)3

Manken Demet Şener, öğlen saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Eski eşi İbrahim Kutluay'ın oy kullandığı okulda ve sandıkta oy kullanan Şener, 1218 numaralı sandığa gelerek sandık görevlilerinden oy pusulasını alıp kabine gitti. Oyunu kullanan Şener, daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf çekiminden sonra Şener okuldan ayrıldı.

"UMARIM MİLLETİMİZ İÇİN EN HAYIRLISI OLUR"

Demet Şener, "Her Türk insanı gibi ben de heyecanlıyım. Her Türk evladı gibi buraya oyumu kullanmaya geldim. Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Manken  Demet  Şener  İbrahim  Kutluay  La  Aynı  Okulda  Oy  Kullandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER