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Ünlü kahve zincirinde Recep Tayyip Erdoğan yasağı

ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN YASAĞI

Antalya'da, ünlü kahve zincirinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini sipariş ettiği bardağa yazdıran genç, şube müdürü tarafından azarlandı. Gencin sipariş verdiği bardak, üzerindeki isim silinerek çöpe atıldı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Ünlü Kahve Zincirinde Recep Tayyip Erdoğan Yasağı(9/10)15


Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaca ünlü bir kahve zincirinin şubesinde yaşanan olay şoke etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini sipariş ettiği bardağa yazdıran gencin, önce şube müdürü tarafından azarlandığı ardından ise sipariş verdiği plastik bardak üzerindeki isim silinerek çöpe atıldığı iddia edildi.

 



SİPARİŞ VERDİĞİ KAHVEYE ERDOĞAN'IN İSMİNİ YAZDIRMAK İSTEDİ



İddiaya göre dün akşam saatlerinde, dünyaca ünlü Amerikan kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda Hüseyin Göktepe isimli vatandaş 3 yıldır olduğu gibi iş yerine gelerek kahve siparişi verdi. Göktepe sipariş verdiği bardağa ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdırmak istedi.

 



"BU İSİM BURADA YAZILAMAZ, ÇÜNKÜ YASAK"



Siparişi almaya hazırlanan Göktepe, kahvesinin bulunduğu bardağını alacağı sırada ise iş yerinde görevli kadın müdür, personele müdahale ederek bardağı aldı ve üzerindeki Tayyip Erdoğan yazısını silerek çöpe attı. Göktepe'nin 'neden bunu yapıyorsunuz?' sorusu üzerine iddiaya göre kadın müdür "Bu isim burada yazılamaz, çünkü yasak" cevabını verdi. Yaşanan kısa tartışmanın ardından Göketepe iş yerini terk etti.

 



"TAYYİP ERDOĞAN İSMİNİ KARALAYARAK ÇÖPE ATTI"



Yaşadığı olaya anlam veremeyen Hüseyin Göktepe, "Alanya'da esnafım ve sürekli bu iş yerinde kahve içiyordum. Ortalama günde 3 kez geldiğim oluyor. Kahve içmeye geldiğimde Recep Tayip Erdoğan aşığı olarak, sipariş verdiğim bardağın üzerine Cumhurbaşkanımızın ismini yazdırıyorum. Dün yine tekrar kahve içmeye geldim, aynı iş yerine daha önce karşılaşmadığım yeni 2 kadın çalışan gelmiş. Kadınlardan birisi sipariş verdiğim kahveye isim yazmak için sordu, ben de Recep Tayip Erdoğan dedim ve öyle de yazdı bardağa. Daha sonra diğer çalışan kadın ismi görerek 'bu bardağa bu isim yazılamaz' diye tepki gösterdi. Ardından ismin üzerini karalayarak bardağı çöpe attı" dedi.

 



"RENCİDE OLDUM"



Duruma çok şaşırdığını belirten Göktepe, "İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Kadına 'neden böyle bir şey yapıyorsun?' dedim. 'Bu isim burada geçmez' hesabı yaparak 'yazamam' dedi. O sırada bayağı bir kalabalıktı içerisi ve ben rencide oldum. 'Bu isim burada yazılamaz siyasi bir isim' dedi. İçeride bayağı bir utandım, bir şey de söyleyemedim daha sonra bulunduğum yeri terk etmek zorunda kaldım" diye konuştu. İşletme müdürü kadın ise açıklama yapmaktan kaçındı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Ünlü  Kahve  Zincirinde  Recep  Tayyip  Erdoğan  Yasağı    haber

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