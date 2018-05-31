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Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
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Ünlü kadın yazardan şoke eden sözler: Tecavüz çok önemli bir suç değil

ÜNLÜ KADIN YAZARDAN ŞOKE EDEN SÖZLER: TECAVÜZ ÇOK ÖNEMLİ BİR SUÇ DEĞİL

Feminist kimliği ile bilinen Avustralyalı yazar Germaine Greer'in "tecavüzün çok önemli bir suç olmadığını" söylemesi ve cezasının azaltılması çağrısı yapması İngiliz kamuoyunda tepki topladı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil(7/10)3

Feminist kimliği ile bilinen Avustralyalı yazar Germaine Greer'in "tecavüzün çok önemli bir suç olmadığını" söylemesi ve cezasının azaltılması çağrısı yapması İngiliz kamuoyunda tepki topluyor.

"DUYARSIZ VE ÖZENSİZ BİR HAREKET"

Guardian gazetesinin geniş bir şekilde sayfasına taşıdığı açıklamaları Greer, Galler'de düzenlenen Hay Edebiyat Festivali'nde yaptı.

Yazara göre, toplum tecavüze, ciddi bir suç olarak bakmak yerine, "duyarsız ve özensiz" bir hareket olarak görmeye başlamalı.

"TECAVÜZCÜYE DÖVME YAPILSIN"

Greer'in tecavüz için öngördüğü uygun ceza ise 200 saat kamu hizmeti ya da tecavüzcünün koluna "T" harfi dövmesi yaptırılması.

İngiltere'de yaşayan 79 yaşındaki Greer'ın tecavüzü "kötü cinsel ilişki" olarak tanımladığı açıklamaları sosyal medyada tepki topladı.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Ünlü yazarın açıklamaları için bir Twitter kullanıcısı "duyduğum tiksintiyi ve hayal kırıklığını kelimelere dökemiyorum" ifadesini kullandı.

"TECAVÜZLER HASAR VERMİYOR"

Festivalde konuşan Greer, tecavüz kavramına bakışı tersyüz etmeyi amaçladığını da söyleyerek, "Tarihin derinliklerine bakarak bu konuda mesafe katedemiyoruz" dedi.

79 yaşındaki yazar açıklamalarına şöyle devam ediyor:

"Tecavüzlerin çoğu aslında bir hasar vermiyor. Tecavüzü büyük bir suçmuş gibi düşünmek yerine rızasız ilişki olarak düşünelim. Bu içinde duygu bulunmayan kötü cinsel ilişkiden farklı değil.

KENDİSİ DE TECAVÜZE UĞRAMIŞ

"Bakın size ne söyleyecğim... Penisin öldürücü bir suç aleti olduğuna inanmak isteyebilirsiniz ama bu saçmalıktan başka bir şey değil. Doğru değil. Penis korkusu içinde yaşamıyoruz. Bir adam sizi penisi ile öldüremez."

Germaine Greer, bu konuşması sırasında kendisinin de geçmişte tecavüze uğradığını anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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