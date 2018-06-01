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Ünlü Hoca Jorge Jesus, 9 Milyon Euroyu Elinin Tersiyle İtti
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Ünlü Hoca Jorge Jesus, 9 Milyon Euroyu Elinin Tersiyle İtti

ÜNLÜ HOCA JORGE JESUS, 9 MİLYON EUROYU ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Sporting Teknik Direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünden gelen 9 milyon euroluk teklifin yüzüne bakmadı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Ünlü Hoca Jorge Jesus, 9 Milyon Euroyu Elinin Tersiyle İtti(9/10)5

Portekiz'in ünlü teknik direktörü Jorge Jesus adeta bir serveti tepti. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Sporting Lizbon Teknik Direktörü için Araplar kesenin ağzını açtı.

9 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübü deneyimli çalıştırıcıya 9 milyon euro teklif etse de, kendisini ikna etmeyi başaramadı.

BAŞKAN ÜLKEYE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Kulüp başkanı Sami Al Jaber Lizbon'a gelerek ünlü hocaya teklifini bizzat iletse de, Suudi Arabistan'a eli boş döndü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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