'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!

Ünlü giyim firmaları halka arzdan vazgeçti

ÜNLÜ GİYİM FİRMALARI HALKA ARZDAN VAZGEÇTİ

Yeterli talebin oluşmaması nedeniyle halka arzdan vazgeçen Beymen'den sonra DeFacto da halka arzdan vazgeçti.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Ünlü Giyim Firmaları Halka Arzdan Vazgeçti(7/10)3

Beymen'in hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. KAP'a yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu. Beymen'in ardından bu kez birkaç saat geçmeden DeFacto'dan iptal kararı açıklandı. Böylece iki perakende firması halka arzı yapamamış oldu.

DEFACTO HALKA ARZDAN VAZGEÇTİ

Beymen'in ardından büyük umutlarla halka arzı beklenen DeFacto'dan yapılan açıklamada "DeFacto'nun 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yeterli talebin oluşmaması dikkate alınarak Şirket yönetimi ve ortaklarınca daha ileri bir tarihte değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir" denildi.

PİYASA DEĞERİ 3.4 MİLYAR LİRA

İş Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde DeFacto'nun halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde, 12,50-15,00 TL fiyat aralığında talep toplanacaktı. Ek satış dahil yüzde 29,81 hissesi halka arz edilecek işlem kapsamında yaklaşık 68,5 milyon adet hisse yatırımcılara satılacaktı. Belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2,87 milyar ile 3,45 milyar TL arasında hesaplanıyordu. Halka arz edilecek payların yüzde 20'si yerli, yüzde 80'i ise yabancı yatırımcılara ayrılmıştı. Payların %1'i DeFacto yurtiçi çalışanlarına, %9'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, %10'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, %80'i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmişti. (Kaynak: Dünya gazetesi)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Giyim  Firmaları  Halka  Arzdan  Vazgeçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER