ÜNLÜ GANGSTER HELİKOPTERLE CEZAEVİNDEN KAÇTI
Paris'te kurduğu suç çetesi ile adını duyuran ve bir zamanlar Fransa'nın en çok aranan kişisi olan Redoine Faid, silahlı adamları tarafından helikopterle cezaevinden kaçırıldı.
Fransa'da ünlü bir gangster, silahlı kişiler eşliğinde helikopterle cezaevinden kaçtı. Redoine Faid, 2010 yılındaki bir soygun girişimi sırasında bir polis yetkilisini öldürme suçundan 25 yıllık hapis cezasını çekmekteydi.
3 KİŞİ HELİKOPTERLE AVLUYA İNDİ
3 silahlı kişinin helikopterle cezaevinin avlusuna inerek, görüş odasındaki Faid'i cezaevinden kaçırdıkları belirtiliyor.
Yetkililer, başkent Paris'in güneyindeki Sud-Francilien Cezaevi'nde gerçekleşen kaçışın "dakikalar sürdüğünü" kaydetti.
TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Olay sırasında yaralanan olmadı.
Paris'in kuzeydoğusundaki Gonesse bölgesine doğru havalanan helikopter ise burada yerel polisler tarafından bulundu.
SUÇ HAYATI HAKKINDA KİTAP YAZMIŞTI
Bu, 46 yaşındaki Faid'in cezaevinden ilk kaçışı değil.
Faid, 1972 yılında Paris'in suç çeteleriyle ünlü bir banliyösünde doğdu. 1990'larda Paris'te bir soygun ve gasp çetesinin liderliğini yaptı.
2009 yılında, suç çetelerinin kol gezdiği Paris'in banliyölerinde büyümek ve çetelere dahil olmak hakkında bir kitap yazmıştı. O zaman suç çetelerinden uzaklaştığını söylemişti, ancak bir yıl sonra başarısız bir soygun girişiminde yer aldı.
Bir polis yetkilisinin öldürüldüğü bu başarısız soygun girişiminin planlayıcısı olduğu tahmin ediliyor. Faid bu girişimle ilgili bu yılın Nisan ayında mahkum oldu.
DAHA ÖNCE DE KAÇMIŞTI
2011 yılında ise daha önce işlediği suçlarla ilişkili olarak şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine götürülmüştü.
2013 yılında Sequedin Hapishanesi'nden dört gardiyanı rehin aldıktan ve kapıları dinamitle havaya uçurduktan sonra, çalıntı arabayla kaçmıştı.
Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinin yakınlarındaki bu cezaevinde gerçekleşen kaçışı, hapishaneye getirilişinin ilk 30 dakikasında gerçekleştirmişti.
Faid, bu kaçışın ardından Fransa'nın en çok aranan kişisi ilan edilmiş, altı hafta sonra ise yakalanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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