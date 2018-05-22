ÜNLÜ FUTBOLCU IBRAHİMOVİC, AYAĞINA BASAN RAKİBİNİ TOKATLADI
Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Montreal Impact maçında yanlışlıkla ayağına basan rakibine tokat attı, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ABD MLS Liginde Zlatan İbrahimovic video hakem kararıyla kırmızı kart gördü.
Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli golcü, Montreal Impact maçında yanlışlıkla ayağına basın rakip takım oyuncusuna tokat attı.
Her iki oyuncu da daha sonra kendilerini yere bıraktı.
HAKEM VİDEO SİSTEMİYLE OYUNDAN ATTI
Hakem, video hakeme başvurarak pozisyonu yeniden izledi ve Montreal'li oyuncuya sarı kart, İbrahimovic'e ise kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmayı ise LA Galaxy 75. dakikada Kamara'nın attığı golle 1-0 kazandı.
Kaynak: haberinburada
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