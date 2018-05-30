ÜNLÜ FUTBOLCU FERNANDO TORRES, JAPONYA'YA TRANSFER OLDU
Atletico Madrid ile yollarını ayıran ünlü golcü Fernando Torres, Japonya'nın Sagan Tosu takımına transfer oldu.
Atletico Madrid ile yollarını ayıran Fernando Torres'in Japonya'nın Sagan Tosu takımına transfer olduğu bildirildi. Ancak 34 yaşındaki ünlü forvetin transferi ilginç bir şekilde bir yanlışlık sonucu ortaya çıktı.
"HOŞGELDİN TORRES" YAZDILAR
Japonlar tarafından sır gibi saklanan bu operasyon J-League resmi hesabının "Hoşgeldin Torres" başlığıyla transeri duyurmasıyla gündeme geldi.
Ancak durumun farkına varan J-League resmi hesabı daha sonra bu paylaşımı sildi.
Kaynak: haberinburada
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