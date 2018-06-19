ÜNLÜ FUTBOLCU EVRA: RONALDO EVİNE ÇAĞIRIRSA SAKIN GİTMEYİN
Ünlü futbolcu Patrice Evra, "Ronaldo sizi evine çağırırsa sakın gitmeyin. Bir gün beni yemeğe çağırdı. Tavuk, marul ve su vardı. Asıl yemeğin sonradan geleceğini düşünmüştüm ama o kadarmış, aç kaldım." dedi.
Dünya Kupası için bir İngiliz kanalında yorumculuk yapan Patrice Evra, Manchester United'da oynadığı dönemden takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir anısını paylaştı.
"Size çok değerli bir tavsiye vereceğim" diyen Evra, şunları ifade etti:
"Eğer Ronaldo sizi evine davet ederse sakın gitmeyin. Bir gün antrenmandan sonra beni yemeğe çağırdı. Çok yorgun olmama rağmen kabul ettim. Eve gittiğimde masada tavuk, marul ve su vardı. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve asıl yemeğin sonradan geleceğini düşünmüştüm. Ancak bundan başka bir şey getirmedi. Kendisi yemeğini yedi ve kalkıp topla oynamaya başladı. Ben ise aç kaldım."
Kaynak: haberinburada
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