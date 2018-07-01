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Ünlü çiftten müjdeli haber! Evlilik yolunda ilk adımı attılar

ÜNLÜ ÇİFTTEN MÜJDELİ HABER! EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

2,5 ay önce sevgili olan oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat, aile arasında yapılan törenle sözlendi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 08:30
Puan Ver : Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Evlilik Yolunda İlk Adımı Attılar(10/10)6

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat'ın ailesinin İstanbul'daki evinde sözlendiği iddia edildi.

DÜĞÜN DETAYLARI KONUŞULDU

Kız isteme merasiminden sonra ise ailelerin, düğün detaylarını konuştuğu öğrenildi. Oyuncu, iki hafta önce 2.5 aydır birlikte olduğu sevgilisini, ailesinin yaşadığı Antakya'ya götürerek tanıştırmıştı. Fırat'ın, başrolünü oynadığı, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor. Hazırlıklara başlayan ve tatile çıkamayan ikili, balayında yorgunluk atacak. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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