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Ünlü Basketbolcu Lebron James, Kırık Elle Oynadığını İtiraf Etti

ÜNLÜ BASKETBOLCU LEBRON JAMES, KIRIK ELLE OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ

NBA final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ta, Lebron James kırık elle mücadele ettiğini itiraf etti.

Tarih : 09 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Ünlü Basketbolcu Lebron James, Kırık Elle Oynadığını İtiraf Etti(10/10)6

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ta, Lebron James'in kırık elle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı.

TAKTİK MASASINI YUMRUKLAMIŞTI

Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124-114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı.

James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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