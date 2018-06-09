ÜNLÜ BASKETBOLCU LEBRON JAMES, KIRIK ELLE OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ
NBA final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ta, Lebron James kırık elle mücadele ettiğini itiraf etti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinde Golden State Warriors ile şampiyonluk mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ta, Lebron James'in kırık elle mücadele ettiği ortaya çıktı.
Golden State Warriors'ın seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından elinde bandajla basın mensuplarının karşısına çıkan James, son üç maçta kırık eline rağmen forma giydiğini doğruladı.
TAKTİK MASASINI YUMRUKLAMIŞTI
Uzatmalara giden serinin ilk maçında Warriors sahasında ağırladığı Cavaliers'ı 124-114 yenerken, bu mücadelede 51 sayı üreten James'in sinirlerine hakim olamayarak soyunma odasındaki taktik tahtasını yumrukladığı ve sağ elinden sakatlandığı basına yansıdı.
James, final serisini 34 sayı, 10 asist ve 8,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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