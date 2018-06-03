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Ünlü anketçi duyurdu: Muharrem İnce, Ecevit'i geride bırakacak

ÜNLÜ ANKETÇİ DUYURDU: MUHARREM İNCE, ECEVİT'İ GERİDE BIRAKACAK

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Bayrakçı, 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halinde eski Başbakan Bülent Ecevit'i geride bıraktığını açıkladı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Ünlü Anketçi Duyurdu: Muharrem İnce, Ecevit'i Geride Bırakacak(10/10)6

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı katıldığı canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde ikinci tura kalması halinde eski CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'i geride bırakacağını söyledi.

MUHARREM İNCE, ALDIĞI OY İLE HERKESİ ŞAŞIRTABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa gerçek bir hatip ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayrakçı, Muharrem İnce'nin seçimlerde şaşırtıcı bir oy oranına ulaşabileceğini söyledi.

Muharrem İnce'nin Korgeneral Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" açıklamasına değinen Bayrakçı, İnce'nin "kantarın topuzunu" kaçırdığını belirtti.

"İNCE'NİN İKİNCİ TURDA ECEVİT'İ GEÇMESİNE ŞAŞIRMAM"

Anket çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Bayrakçı, "Bende rakamlar netleşmedi ancak Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halinde, Ecevit'in 1977 seçimlerinde aldığı oyların üzerinde bir oy almasına şaşırmam" dedi.

ECEVİT 1977'DEKİ SEÇİMLERDE YÜZDE 41,4 ALMIŞTI

Bülent Ecevit'in başında olduğu CHP, 1977 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 41,4 oranında oy alarak Meclis'te birinci parti olmuştu. Ecevit CHP'sinin en yakın rakibi Adalet Partisi ise yüzde 36,9 almıştı.

CHP, 450 sandalyeli Meclis'e 213 milletvekili göndermişti.

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Kaynak: haberinburada



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