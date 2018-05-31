ÜNİVERSİTELİ SEVGİLİ: KOCANI MUTLU EDEMİYORSUN, ÇEKİL ARADAN
İstanbul'da bir üniversitede son sınıfta okuyan Ayşegül G.'nin evli olduğunu bildiği Ekrem Y. ile ilişki yaşadığını eşi Ebru Y. telefon mesajlarını ortaya çıkarak savcılığa şikayette bulundu. Üniversite öğrencisi sevgiliyi arayan Ebru Y. "Benim okulum bu yıl bitiyor. Evlenmek için okulumun ve senden boşanmasını bekliyorduk. Ekrem Y. senden memnun değil adamı mutlu edemiyormuşsun.' cevabı alarak şoke oldu.
"ADAMI MUTLU EDEMİYORSUN"
6 yıllık evli olduğunu dilekçesinde belirten Ebru Y., "Eşimin telefonunda 'Ebru İş' kayıtlı bir numaradan gelen 'Sevgilim yarın gel seni özledim. Evin kirası da verilecek' mesajını gördüm. Numarayı aradım. Konuşurken Ekrem Y.'nin eşi olduğunu söyledim. Bu kişi bana 'Ekrem bana evli olduğunu ve senin resmini göstermişti. Senin sosyal medya hesaplarından da resimlerini görmüştüm. Eşin bana iki yıldır iyi bakıyor artık konuştuğumuza göre boşanın. Benim okulum bu yıl bitiyor. Evlenmek için okulumun ve senden boşanmasını bekliyorduk. Ekrem Y. senden memnun değil adamı mutlu edemiyormuşsun' dedi.
"KOCAM EVİ TERK ETTİ"
Ben de boşanmayacağımı ve eşimin yakasını bırakmasını söyledim. Daha sonra zaman zaman beni aradığında beni sosyal medya hesapları açarak resimlerini masajcı kadın olarak lanse edeceğini söylüyordu. Ağır küfürler edip hakaretlerde bulundu. Bunlardan haberi olan eşim, ona sadece öğrenci olduğu için yardımcı olduğunu söyledi ama sonra evi terk etti. Boşanma aşamasına geldik. Ayşegül G.'den şikayetçiyim" dedi.
"EŞİ BENİ BIRAKMIYOR"
Savcılıkta ifade veren Ayşegül G. ise hakkındaki iddiaları reddederek şunları söyledi:
İki sene önce part-time iş ararken bir arkadaşımın aracılığı ile Ekrem Y. ile tanıştım. Ben yurtta kalıyordum, daha sonra bana Kâğıthane'de ev tuttu. Evli olduğunu eşinin kim olduğunu bana anlatmıştı. Eşinden okulum bu yıl bitince boşanacağını benle evleneceğini söylemişti. Eşi beni arayarak bana , 'o…. parası için eşimi kandırıyorsun, senin başına işler açarım, fahişe seni erkek kardeşlerime havale ederim onlar kocam gibi yaşlı değil genç erkeklerdir, kocamı bırakacaksın' gibi hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben de 'eşin seni seviyorsa mutlu iseniz aranızdan çekilirim ama Ekrem seni kafasından silmiş' dedim. Ekrem Y.'ye eşinin bize rahat vermeyeceğini söyleyerek ayrılmak istediğimi söyledim ama o ayrılmak istemedi. Şikayetçiyim. (Kaynak: Vatan)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Korucu Şehit Oldu!
- Muharrem İnce: Erdoğan İle Oyumuz Birbirine Yakın Olacak
- F-35 Anlaşması İçin Abd'ye Gönderilen Asker Fetö'cü Çıktı
- Rapor Kullanan Binlerce Çalışan İş Göremezlik Parasını Hesaptan Çekmiyor
- Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ünlü Vaiz, Özel Jet Almak İçin Müritlerinden 54 Milyon Dolar İstedi
- Trump'tan Pişmanlık Tweeti: Keşke Başkasını Seçseydim
- Cezaevindeki Eşine Kek İçinde Sim Kart Göndermeye Çalışırken Yakalandı
- Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar