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Ünal Karaman, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak 3 Temmuz'u andı

ÜNAL KARAMAN, BURAK YILMAZ VE ONUR KIVRAK 3 TEMMUZ'U ANDI

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz'un yıldönümünde 2010-2011 sezonundaki kadronun önünde poz verdi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 01:00
Puan Ver : Ünal Karaman, Burak Yılmaz Ve Onur Kıvrak 3 Temmuz'u Andı(8/10)4

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz'un yıldönümünde 2010-2011 sezonundaki kadronun önünde poz verdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan fotoğraflarda, Teknik Direktör Ünal Karaman, "Şanslıyım ki o duyguyu yaşayan ve hala taşıyan iki futbolcumla bugün yine yanyanayız. Yine, yeniden, bu defa farklı bir kadroyla aynı havayı yakalamak için hep beraber büyük çaba harcıyoruz" dedi.

"BU GERÇEĞİ HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRMEYECEK"

Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ise, "Emek, yürek ve alın terimizin sonucunda tertemiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştık. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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