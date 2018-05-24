ÜMRANİYESPOR'UN YENİ HOCASI İSMET TAŞDEMİR OLDU
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu. 2017-2018 sezonunda takımın başında bulunan Bayram Bektaş'ın Göztepe'ye transfer olmasının ardından İstanbul ekibi, İsmet Taşdemir ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzaladı.
44 yaşındaki Taşdemir, geçen sezon TFF 2. Lig'de BUGSAŞ Spor ve Altay'ı çalıştırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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