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Ümraniyespor'un Yeni Hocası İsmet Taşdemir Oldu

ÜMRANİYESPOR'UN YENİ HOCASI İSMET TAŞDEMİR OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Ümraniyespor'un Yeni Hocası İsmet Taşdemir Oldu(10/10)6

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu. 2017-2018 sezonunda takımın başında bulunan Bayram Bektaş'ın Göztepe'ye transfer olmasının ardından İstanbul ekibi, İsmet Taşdemir ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzaladı.

44 yaşındaki Taşdemir, geçen sezon TFF 2. Lig'de BUGSAŞ Spor ve Altay'ı çalıştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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