ULTRASLAN'IN LEYLA'NIN KABRİNE ASTIĞI PANKART YÜREKLERİ DAĞLADI!
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın minik Leyla'nın mezarına bıraktığı "Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun yaşadığı bir coğrafyada size hangi şiiri yazalım" pankartı yürekleri dağladı.
Son günlerde artan kayıp çocukların ölüm haberleri Türkiye'yi derinden sarstı. Özellikle Ankara Polatlı'da cansız bedeni bulunan Eylül ile Ağrı'da 18 gündür aranan Minik Leyla'nın ölüm haberi kahretti.
Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Minik Leyla'nın öldürülmesi spor camiasını da derinden etkiledi.
Birçok tafatar sosyal medyadan yaşanan olayları lanetlerken, Galatasaray'ın Ağrı'da bulunan ultrAslan grubu minik Leyla'nın mezarına yürekleri dağlayan bir pankart astı.
"SİZİ HANGİ ŞİİRE YAZALIM"
Galatasarya taraftarı minik Leyla'nın mezarının başına "Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun yaşadığı bir coğrafyada size hangi şiiri yazalım" pankartı astı.
Kaynak: haberinburada
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