ÜLKESİ IRAKTA ELİ KESİLEN HIRSIZ YİNE AYNI SUÇTAN YAKALANDI
Sakarya'da yaşanan olayda ülkesi Irak'ta yaptığı hırsızlık nedeniyle ceza olarak eli kesilen adam yine hırsızlık suçuyla gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmada, Irak uyruklu S.J.M'nin, Adapazarı ilçesinde 2 ayrı ikametten cep telefonu, tablet ve para çaldığı, bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.
SAĞ ELİNİ IRAK'TA KESTİLER
Hırsızlık Bürosu ekiplerince izi sürülen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Irak uyruklu S.J.M'nin, ülkesinde hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle sağ elinin kesildiği belirtildi.
BOLU'DA DA ARANIYORDU
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği sırada, kesilen elini gazetecilere göstermemek için hırkasıyla gizlediği görüldü.
Öte yandan, zanlının Bolu'da da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
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