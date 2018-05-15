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Ülkesi Irakta Eli Kesilen Hırsız Yine Aynı Suçtan Yakalandı

ÜLKESİ IRAKTA ELİ KESİLEN HIRSIZ YİNE AYNI SUÇTAN YAKALANDI

Sakarya'da yaşanan olayda ülkesi Irak'ta yaptığı hırsızlık nedeniyle ceza olarak eli kesilen adam yine hırsızlık suçuyla gözaltına alındı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Ülkesi Irakta Eli Kesilen Hırsız Yine Aynı Suçtan Yakalandı(8/10)4

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada, Irak uyruklu S.J.M'nin, Adapazarı ilçesinde 2 ayrı ikametten cep telefonu, tablet ve para çaldığı, bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

SAĞ ELİNİ IRAK'TA KESTİLER

Hırsızlık Bürosu ekiplerince izi sürülen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Irak uyruklu S.J.M'nin, ülkesinde hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle sağ elinin kesildiği belirtildi.

BOLU'DA DA ARANIYORDU

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği sırada, kesilen elini gazetecilere göstermemek için hırkasıyla gizlediği görüldü.

Öte yandan, zanlının Bolu'da da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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