ÜLKEDE KARBONDİOKSİT BİTİNCE BİRAYI KARNEYE BAĞLADILAR!
İngiltere'de gıda toptancısı Booker, karbondioksit kıtlığı nedeniyle bira satışlarını karneye bağlarken, başka pek çok sektör de gaz arzının azalmasının sıkıntılarını yaşıyor.
İngiltere'de gıda toptancısı Booker, barlar, restoranlar ve tüccarların kullandığı toptancı satışları, müşteri başına 10 kasayla sınırladı. Karbondioksit kıtlığı son dönem de Heineken ve Coca-Cola'nın üretimlerinin de darbe almasına yol açmıştı.
MEZABAHALAR DA ÜRETİME ARA VERDİ
İskoçya'nın en büyük mezbahası da gaz kıtlığı nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.
Brechin'de bulunan ve üretim bandında haftada 6 bin domuz öldüren Quality Prok Limited şirketi, hayvanları öldürmeden önce bayıltmak için kullandıkları karbondioksitin tükenmesi nedeniyle Salı gününden itibaren faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.
BAKIM SEBEBİYLE GAZ ÜRETİMİ AZALDI
İngiltere ve Kıta Avrupası'ndaki karbondioksit üreticilerinin tesislerindeki bakım faaliyetleri nedeniyle gaz üretimi azalmış durumda. Bu gaz ayrıca paketlenmiş gıdaların raf ömürlerini uzatmakta ve ürünlerin soğuk zincirde dağıtılmasını sağlamak için kuru buz üretiminde de kullanılıyor.
KARBONDİOKSİT KAPIŞILIYOR
Gıda üreticileri karbondioksit üretimi normale döndüğünde kendilerine öncelik verilmesini talep ederken gazlı içecek sektörü bu talebin kabul edilmesinin kendi işlerini daha fazla etkilemesinden endişeleniyor.
Kaynak: haberinburada
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