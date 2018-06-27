Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün 16.00'da Görüşecek
Ak Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah Başımızdan Eksik Etmesin, Onun Gibiler Olsun Ki Biz İktidarda Olalım
Tosun'un Ortağı Osman'ı Korku Sardı: Beni Türkiye'ye Teslim Etmeyin
Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı
Fenerbahçe'de Ali Koç Yönetimi Kemer Sıkıyor
Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
Dev Fetö Operasyonu! General İçin Gözaltı Kararı
Organize Suç Örgütü 'sarallar'a Operasyon Düzenlendi: 35 Gözaltı
13 Gündür Aranan Küçük Leyla'nın Bulunması İçin Metruk Evlerde Kazı Yapıldı
6 Haftalık Hamile Olan Siren Ertan, Bebeğinin Kalbinin Yavaş Attığını Öğrendi
Son Dakika! Adıyaman'da Eğitim Uçağı Düştü!
Beklenen Yağış Başladı! 2 Kritik Zaman Dilimine Dikkat
Genç Kız Gelinlik Hayali Kuruyordu, Kefene Girdi
Bedelli Askerlikte Yaş Ve Ücret Belli Oldu!
Sistem Sil Baştan Değişiyor! İşte Yeni Dönemin Kodları
Yoğun Sis Nedeniyle Bazı Şehir Hatları Vapur Seferleri İptal Edildi
Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu Bombaladı, İnce'ye İltifat Yağdırdı
Cüneyt Çakır'ın 'ronaldo' Hareketi Arjantin Maçına Damga Vurdu
Chp'de İstifa Depremi! İl Yönetiminin Tamamı Partiden Ayrıldı
Sosyete Kasabı Nusret, Giyim Tarzıyla Sosyal Medyada Olay Oldu!

Ülkede karbondioksit bitince birayı karneye bağladılar!

ÜLKEDE KARBONDİOKSİT BİTİNCE BİRAYI KARNEYE BAĞLADILAR!

İngiltere'de gıda toptancısı Booker, karbondioksit kıtlığı nedeniyle bira satışlarını karneye bağlarken, başka pek çok sektör de gaz arzının azalmasının sıkıntılarını yaşıyor.

Tarih : 27 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!(9/10)5

İngiltere'de gıda toptancısı Booker, barlar, restoranlar ve tüccarların kullandığı toptancı satışları, müşteri başına 10 kasayla sınırladı. Karbondioksit kıtlığı son dönem de Heineken ve Coca-Cola'nın üretimlerinin de darbe almasına yol açmıştı.

MEZABAHALAR DA ÜRETİME ARA VERDİ

İskoçya'nın en büyük mezbahası da gaz kıtlığı nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

Brechin'de bulunan ve üretim bandında haftada 6 bin domuz öldüren Quality Prok Limited şirketi, hayvanları öldürmeden önce bayıltmak için kullandıkları karbondioksitin tükenmesi nedeniyle Salı gününden itibaren faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

BAKIM SEBEBİYLE GAZ ÜRETİMİ AZALDI

İngiltere ve Kıta Avrupası'ndaki karbondioksit üreticilerinin tesislerindeki bakım faaliyetleri nedeniyle gaz üretimi azalmış durumda. Bu gaz ayrıca paketlenmiş gıdaların raf ömürlerini uzatmakta ve ürünlerin soğuk zincirde dağıtılmasını sağlamak için kuru buz üretiminde de kullanılıyor.

KARBONDİOKSİT KAPIŞILIYOR

Gıda üreticileri karbondioksit üretimi normale döndüğünde kendilerine öncelik verilmesini talep ederken gazlı içecek sektörü bu talebin kabul edilmesinin kendi işlerini daha fazla etkilemesinden endişeleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ülkede  Karbondioksit  Bitince  Birayı  Karneye  Bağladılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER