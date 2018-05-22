UKRAYNA'DA BAHİS SKANDALI: 35 KULÜP SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA
Ukrayna'da Asya merkezli bir bahis şirketinin maçların sonucunu etkilediği iddiaları üzerine Ukrayna polisi 35 kulüp hakkında soruşturma başlatırken 50 kişi de konuyla ilgili olarak gözaltına alındı.
Ukrayna futbolu bahis iddiasıyla çalkalanıyor.
Aralarında Avrupa'da mücadele eden takımların da bulunduğu 35 Ukrayna kulübünün bahis şikesine karıştığı iddiası üzerine Ukrayna'da polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
35 kulübün arasında Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in yer almadığı belirtilirken olayda adı geçen 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
OLAYA KARIŞANLAR ARASINDA FUTBOLCULAR VE HAKEMLER DE VAR
Asya merkezli bir bahis şirketinin olayın içinde olduğu belirtilirken maçların ayarlanmasında görev alan 50'den fazla kişiye yaklaşık 5 milyon Dolar verildiği belirtildi. Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkilinin açıklamasına göre olaya karışanlar arasında kulüp yöneticileri, başkanlar, hakemler, antrenörler ve futbolcular yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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