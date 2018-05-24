UKRAYNA'DA 298 KİŞİYE MEZAR OLAN UÇAĞI RUS FÜZESİ DÜŞÜRMÜŞ
Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan ve Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağı, Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürülmüş.
2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğü ortaya çıktı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Reuters haber ajansı, 2014 yılında Ukrayna hava sahasında düşürülen Maaysia Airlines'a ait yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından düşürüldüğünü sonucuna varıldığını duyurdu.
Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı vuran Rus yapımı BUK füzesinin, Rusya'dan getirilen bir füze rampasından fırlatıldığı açıklanmıştı.
298 KİŞİYE MEZAR OLDU
Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan uçaktaki 298 yolcu ve uçaktaki mürettebat hayatını kaybetmişti. Füzenin isabet ettiği MH17 sefer sayılı Malezya uçağının parçaları, kilometrelerce alana yayılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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