UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ: REHİNELERİ KURTARIN
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ukraynalı rehinelerin kurtarılması" konusunda yardımcı olma çağrısı yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ukraynalı rehinelerin kurtarılması" konusunda yardımcı olma çağrısı yaptığı belirtildi.
"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ULUSLARARASI GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin açıklamasında, Poroşenko'nun Türkiye ziyareti sırasında görüştüğü Erdoğan ile iki ülke arasındaki işbirliğini ve uluslararası gündemi değerlendirdiği aktarıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Poroşenko, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek ve Kırım Tatarlarının haklarının korunmasıyla ilgili değişmez duruşu nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.
UKRAYNALI REHİNELERİN KURTARILMASI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI
Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Ukraynalı rehinelerin kurtarılmasına yardım çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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