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Ukrayna Devlet Başkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi: Rehineleri Kurtarın
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Ukrayna Devlet Başkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Rehineleri kurtarın

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ: REHİNELERİ KURTARIN

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ukraynalı rehinelerin kurtarılması" konusunda yardımcı olma çağrısı yaptı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Ukrayna Devlet Başkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi: Rehineleri Kurtarın(9/10)5

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ukraynalı rehinelerin kurtarılması" konusunda yardımcı olma çağrısı yaptığı belirtildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ULUSLARARASI GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin açıklamasında, Poroşenko'nun Türkiye ziyareti sırasında görüştüğü Erdoğan ile iki ülke arasındaki işbirliğini ve uluslararası gündemi değerlendirdiği aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Poroşenko, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek ve Kırım Tatarlarının haklarının korunmasıyla ilgili değişmez duruşu nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.

UKRAYNALI REHİNELERİN KURTARILMASI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Ukraynalı rehinelerin kurtarılmasına yardım çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: haberinburada



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